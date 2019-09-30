Фанати "Мілана" масово покинули трибуни під час провального матчу проти "Фіорентини": фото

Італійський "Мілан" перебуває в кризі. Команда показала найгірший старт в чемпіонаті Італії за 81 рік, програвши у чотирьох матчах з шести. Фанати вирішили піти на радикальний крок.

Останньою краплею, яка переповнила чаші терпіння, став матч проти "Фіорентини" вдома. "Мілан" програв 1:3. На 78-й хвилині Франк Рібері забив третій гол. На той час "россо-нері" вже грали у меншості.

Як це було: "Мілан" зганьбився у домашньому матчі з "Фіорентиною" та перебуває біля зони вильоту

Саме після цього фанати "Мілану" з трибуни Curva Sud просто покинули свої місця.

Як фанати "Мілана" покинули трибуну під час матчу проти "Фіорентини"

Варто відзначити, що такий демарш фанатів може мати наслідки і для збірної України. Адже під тиском вболівальників керівництво клубу може звільнити головного тренера Марко Джампаоло. На його місце італійські ЗМІ пророкують Андрія Шевченка, який зараз очолює збірну України.