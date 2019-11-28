Фанати "Наполі" влаштували безлад перед матчем з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів: відео

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Фанати "Наполі" / GETTY IMAGES

27 листопада перед матчем "Ліверпуля" і "Наполі" у Лізі чемпіонів фанати італійського клубу влаштували безлади. Біля стадіону "Енфілд", де відбувся матч, фанати зіткнулися з поліцією.

На кадрах з околиць стадіону видно, як група уболівальників намагалася атакувати інших фанатів. У справу втрутилася піша і кінна поліція. Інцидент стався біля паба Arkles.

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Liverpoolecho.co.uk повідомляє, що п'ятеро фанатів "Наполі" були арештовані біля "Енфілда" перед початком матчу з "Ліверпулем".

Прихильники були затримані офіцерами за ряд правопорушень, включаючи насильницькі безлади та заворушення.

Троє чоловіків у віці 29, 31 й 45 років були заарештовані за підозрою в насильницькому безладді. 30-річний чоловік був заарештований за підозрою в безладді після початку сутички.

46-річний чоловік був заарештований через деякий час на турнікетах "Енфілда" за підозрою в порушенні спокою. Всі п'ять осіб були доставлені в поліцейські ділянки для допиту з приводу передбачуваних злочинів.

У день матчу також ЗМІ повідомляли, що група неаполітанців прогулювалася по центру Ліверпуля, помахуючи предметами, що нагадують ключки для гольфу.

Поєдинок 5 туру "Ліверпуль" – "Наполі" завершився нічиєю 1:1.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ліверпуль Наполі Ліга чемпіонів
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