Фанати "Наполі" влаштували безлад перед матчем з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів: відео
27 листопада перед матчем "Ліверпуля" і "Наполі" у Лізі чемпіонів фанати італійського клубу влаштували безлади. Біля стадіону "Енфілд", де відбувся матч, фанати зіткнулися з поліцією.
На кадрах з околиць стадіону видно, як група уболівальників намагалася атакувати інших фанатів. У справу втрутилася піша і кінна поліція. Інцидент стався біля паба Arkles.
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Liverpoolecho.co.uk повідомляє, що п'ятеро фанатів "Наполі" були арештовані біля "Енфілда" перед початком матчу з "Ліверпулем".
Прихильники були затримані офіцерами за ряд правопорушень, включаючи насильницькі безлади та заворушення.
Троє чоловіків у віці 29, 31 й 45 років були заарештовані за підозрою в насильницькому безладді. 30-річний чоловік був заарештований за підозрою в безладді після початку сутички.
46-річний чоловік був заарештований через деякий час на турнікетах "Енфілда" за підозрою в порушенні спокою. Всі п'ять осіб були доставлені в поліцейські ділянки для допиту з приводу передбачуваних злочинів.
У день матчу також ЗМІ повідомляли, що група неаполітанців прогулювалася по центру Ліверпуля, помахуючи предметами, що нагадують ключки для гольфу.
Поєдинок 5 туру "Ліверпуль" – "Наполі" завершився нічиєю 1:1.