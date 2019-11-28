Фанати "Наполі" влаштували безлад перед матчем з "Ліверпулем" у Лізі чемпіонів: відео

27 листопада перед матчем "Ліверпуля" і "Наполі" у Лізі чемпіонів фанати італійського клубу влаштували безлади. Біля стадіону "Енфілд", де відбувся матч, фанати зіткнулися з поліцією.

На кадрах з околиць стадіону видно, як група уболівальників намагалася атакувати інших фанатів. У справу втрутилася піша і кінна поліція. Інцидент стався біля паба Arkles.

Читайте також: "Барселона", "Лейпциг" та ще 6 команд достроково вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів

Liverpoolecho.co.uk повідомляє, що п'ятеро фанатів "Наполі" були арештовані біля "Енфілда" перед початком матчу з "Ліверпулем".

Прихильники були затримані офіцерами за ряд правопорушень, включаючи насильницькі безлади та заворушення.

Троє чоловіків у віці 29, 31 й 45 років були заарештовані за підозрою в насильницькому безладді. 30-річний чоловік був заарештований за підозрою в безладді після початку сутички.

46-річний чоловік був заарештований через деякий час на турнікетах "Енфілда" за підозрою в порушенні спокою. Всі п'ять осіб були доставлені в поліцейські ділянки для допиту з приводу передбачуваних злочинів.

У день матчу також ЗМІ повідомляли, що група неаполітанців прогулювалася по центру Ліверпуля, помахуючи предметами, що нагадують ключки для гольфу.

Large group of Napoli fans currently walking around Liverpool city centre, armed with what looks like - golf clubs.. pic.twitter.com/9kgp8HEqRq — Chris Williams (@Chris78Williams) 27 ноября 2019 г.

Поєдинок 5 туру "Ліверпуль" – "Наполі" завершився нічиєю 1:1.