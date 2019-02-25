Фанати принизили екс-воротаря збірної України у чемпіонаті Азербайджану

Екс-воротар збірної України та турецького "Сабаїла" Олександр Рибка поділився емоціями від матчу 18-го туру Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу проти "Нефтчі".

Команда Рибки обіграла на виїзді лідера чемпіонату "Нефтчі" (2:1), але після гри у Рибки стався конфлікт з фанатами господарів поля.

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"Вони в мене плювалися. У мене немає ніяких проблем з ними", – сказав Рибка в коментарі Azerisport.

На питання журналістів, чи не було поведінку фанатів реакцією на те, що голкіпер показував їм рахунок матчу на пальцях, Олександр відповів: "Ні, ні. Я такого не робив".

До слова, у поточному чемпіонаті Азербайджану клуб Рибки йде на третьому місці з 30 очками. Лідерство, маючи по 38 очок, ділять "Нефтчі" та "Карабах".

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