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Фанати "Райо Вальєкано" влаштували ходу з образами на адресу Зозулі – ганебне відео

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Роман Зозуля / ФК "Альбасете"

Фанати "Райо Вальєкано" і "Баракальдо" перед матчем 1/32-ої фіналу Кубка Іспанії (2:0) провели акцію проти форварда "Альбасете" Романа Зозулі.

Фанати влаштували ходу, скандуючи "Зозуля – чортів нацист", тримаючи банер "Футбол проти расизму".

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Варто зазначити, що Баракальдо – це частина території Країни Басків, яка не цурається своїх ультралівих поглядів. Тому й не дивно, що фанати Райо знайшли собі подібного союзника, щоб зацькувати Зозулю.

Що відомо про скандал?
15 грудня матч "Райо Вальєкано" – "Альбасете" зупинили після першого тайму. Гравці команди-гостей відмовилися виходити на гру через образливі вигуки в бік українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" весь матч називали його нацистом.

Після цього "Райо Вальєкано" оштрафували на 18 тисяч євро. Також у Федерації футболу Іспанії постановили, що матч повинні дограти без глядачів, а два наступні домашні матчі "Райо Вальєкано" проведе з частково закритими трибунами.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Роман Зозуля Скандал з Романом Зозулею
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