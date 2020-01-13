Фанати "Райо Вальєкано" влаштували ходу з образами на адресу Зозулі – ганебне відео

Фанати "Райо Вальєкано" і "Баракальдо" перед матчем 1/32-ої фіналу Кубка Іспанії (2:0) провели акцію проти форварда "Альбасете" Романа Зозулі.

Фанати влаштували ходу, скандуючи "Зозуля – чортів нацист", тримаючи банер "Футбол проти расизму".

Читайте також: Скандал з Романом Зозулею: нові скандування проти українця зафіксовані на двох матчах Ла Ліги

Romam Zozulia un puto Nazi lololololo pic.twitter.com/hz4Glm3mlO — Bufaloon (@bufismo) 12 января 2020 г.

Варто зазначити, що Баракальдо – це частина території Країни Басків, яка не цурається своїх ультралівих поглядів. Тому й не дивно, що фанати Райо знайшли собі подібного союзника, щоб зацькувати Зозулю.

Що відомо про скандал?

15 грудня матч "Райо Вальєкано" – "Альбасете" зупинили після першого тайму. Гравці команди-гостей відмовилися виходити на гру через образливі вигуки в бік українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" весь матч називали його нацистом.



Після цього "Райо Вальєкано" оштрафували на 18 тисяч євро. Також у Федерації футболу Іспанії постановили, що матч повинні дограти без глядачів, а два наступні домашні матчі "Райо Вальєкано" проведе з частково закритими трибунами.