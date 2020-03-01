Фанати "Райо" знову скандували образливі вигуки на адресу Зозулі

29-го лютого "Альбасете" Романа Зозулі грав у другому колі Сегунди проти "Райо Вальєкано". Нечисленні вболівальники "Райо", які приїхали на матч, знову скандували образливі вигуки на адресу Зозулі.

Як повідомляє Tiempo de Juego, вболівальники "Райо Вальєкано" скандували "Він комуніст, Зозуля – комуніст".

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Очікувалося, що зустріч відвідають близько 150 фанів "Райо". Через це було посилено заходи безпеки, до охорони порядку залучили поліцію.

Зозуля вийшов у стартовому складі, однак у другому таймі був замінений. Матч завершився нічиєю 1:1.

Під час гри один з гравців "Альбасете" щось намагався довести арбітру матчу, вказуючи на вухо та трибуни.

Сам Зозуля в одному з епізодів другого тайму грубо порушив правила, після чого показав жест "бла-бла". Кому саме Зозуля адресував жест – складно сказати.

Також слід зазначити, що на матчі було багато прапорів України.

Що відомо про конфлікт Зозулі і фанів "Райо"?