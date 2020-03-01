Фанати "Райо" знову скандували образливі вигуки на адресу Зозулі
29-го лютого "Альбасете" Романа Зозулі грав у другому колі Сегунди проти "Райо Вальєкано". Нечисленні вболівальники "Райо", які приїхали на матч, знову скандували образливі вигуки на адресу Зозулі.
Як повідомляє Tiempo de Juego, вболівальники "Райо Вальєкано" скандували "Він комуніст, Зозуля – комуніст".
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Очікувалося, що зустріч відвідають близько 150 фанів "Райо". Через це було посилено заходи безпеки, до охорони порядку залучили поліцію.
Зозуля вийшов у стартовому складі, однак у другому таймі був замінений. Матч завершився нічиєю 1:1.
Під час гри один з гравців "Альбасете" щось намагався довести арбітру матчу, вказуючи на вухо та трибуни.
Сам Зозуля в одному з епізодів другого тайму грубо порушив правила, після чого показав жест "бла-бла". Кому саме Зозуля адресував жест – складно сказати.
Також слід зазначити, що на матчі було багато прапорів України.
Що відомо про конфлікт Зозулі і фанів "Райо"?
- Конфлікт Зозулі та фанів "Райо" бере початок з 1 лютого 2017 року. У цей день було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди.
- Перехід українця супроводжувався масовими протестами фанатів "Райо". Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
- Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом".
- Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.
- 15 грудня 2019 року матч першого кола між "Райо" та "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи Романа фанами господарів.
- Зокрема, українця називали нацистом. Після цього "Альбасете" відмовився продовжувати гру.
- Після цього "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом. Клуб оскаржив рішення, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу залишив покарання у силі.
- "Райо Вальєкано" звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).
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