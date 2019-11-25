Фанати російського клубу побили футболістів на стадіоні після ганебної поразки: відео

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AФанати воронезького "Факела" / Фото з відкритих джерел

Футбольний матч у Росії закінчився бійкою між фанатами та футболістами. При цьому вболівальники неочікувано отримали здачі від гравців.

У Воронежі фанати місцевого "Факела" напали на гравців своєї ж команди. Це сталося після домашньої поразки від клубу "Нижній Новгород" в суботу, 23 листопада.

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Після завершення гри кілька чоловіків з фанатського сектора вибігли на поле. Всього на поле виявилися 4 вболівальники. Двоє з них кинулися з кулаками на гравців. Потім вже деякі футболісти стали атакувати.

Волонтери з розбурханим вболівальниками не впоралися, рознімала забіяк поліція. Зачинщиків повели з поля поліцейські. А найактивнішого фаната в результаті доставили у відділ поліції. Його вже відпустили додому. Стосовно чоловіка склали протокол про порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних заходів. Бешкетникові загрожує штраф або громадські роботи на строк до 160 годин. Крім того, незадоволеному грою команди фанату можуть заборонити вхід на стадіон.

Відео бійки фанатів та футболістів на стадіоні

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Росії Ультрас
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