Фанати "Шахтаря" дивилися гру проти "Десни" з даху покинутої будівлі та висміяли клуб: фото

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Вболівальники "Шахтаря"
Вболівальники "Шахтаря" / shakhtar.com

Вболівальники "Шахтаря" спостерігали за матчем 8-го туру чемпіонату України проти "Десни" за межами стадіону. У такий спосіб вболівальники протестують проти рішення клубу впускати на матчі вболівальників за паспортами.

Ультрас "Шахтаря" спостерігали за зустріччю з даху покинутої будівлі недалеко від чернігівської арени.

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Прихильники "гірників" продовжують бойкотувати походи на стадіон через незгоду з позицією клубу про відвідування футбольних матчів донецької команди за паспортами.

Фанати "Шахтаря" висміяли підтримку донецького клубу в матчі восьмого туру прем'єр-ліги з "Десною".

"Гей, "Шахтар" де ваші багатомільйонні вболівальники? Ви комусь треба?", – запитують у клубу "Кроти" на своїй сторінці у твіттері.

Окрім того, на своїй сторінці у твіттері вболівальники оприлюднили фотографії, як вони підтримували "Шахтар" у закинутій будівлі.

Як відомо, донецький "Шахтар" зумів здобути восьму поспіль перемогу в чемпіонаті України. "Гірники" мінімально здолали "Десну".

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Теги: Спорт Новини Спорту Шахтар Футбол
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