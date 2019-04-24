Фанати та капітан "Динамо" розфарбували один із секторів НСК "Олімпійський": ефектне відео

Перед матчем проти "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" 24 квітня, фанати київського "Динамо" розфарбували одну з трибун стадіону. Допомагав їм у цьому капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Попередні чотири офіційні матчі "Динамо" зіграло на виїзді – проти "Олімпіка", "Зорі", "Шахтаря" та "Маріуполя". Востаннє команда грала на НСК "Олімпійський" ще 14 березня у матчі Ліги Європи проти "Динамо"

Жах, який краще забути: "Динамо" завершило виступ у Лізі Європи принизливою поразкою від "Челсі"

Тож до матчу проти "Шахтаря" вболівальники "Динамо" підготували невеликий сюрприз. Вони розфарбували одну з трибун НСК "Олімпійський". Допомагав їм у цьому капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Відео розфарбованого сектора НСК "Олімпійський"

Варто почитати: Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 24 квітня. Початок зустрічі о 18:30. Трансляція матчу, відео голів та огляд – на сайті Спорт24.