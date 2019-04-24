Фанати та капітан "Динамо" розфарбували один із секторів НСК "Олімпійський": ефектне відео

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Фанати "Динамо"
Фанати "Динамо"

Перед матчем проти "Шахтаря" на НСК "Олімпійський" 24 квітня, фанати київського "Динамо" розфарбували одну з трибун стадіону. Допомагав їм у цьому капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Попередні чотири офіційні матчі "Динамо" зіграло на виїзді – проти "Олімпіка", "Зорі", "Шахтаря" та "Маріуполя". Востаннє команда грала на НСК "Олімпійський" ще 14 березня у матчі Ліги Європи проти "Динамо"

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Тож до матчу проти "Шахтаря" вболівальники "Динамо" підготували невеликий сюрприз. Вони розфарбували одну з трибун НСК "Олімпійський". Допомагав їм у цьому капітан "Динамо" Сергій Сидорчук.

Відео розфарбованого сектора НСК "Олімпійський"

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Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 24 квітня. Початок зустрічі о 18:30. Трансляція матчу, відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Джерело: 24 канал
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