Фанати закидали поле петардами, поранивши воротаря суперників: відео
У матчі чемпіонату Болівії між командами "Стронгест" та "Хорхе Вільстерманн" вболівальники гостей закидали поле петардами. Вони вибухнули біля голкіпера "Стронгеста" Даніеля Ваки.
Інцидент трапився вже у доданий арбітром час. "Стронгест" вигравав 2:1. Саме тоді фанати "Хорхе Вільстерманна" кинули на поле декілька петард. Усі вони вибухнули біля воротаря, після чого Даніель Вака впав на поле. Йому одразу ж надали допомогу на полі. Та футболіста довелося після матчу госпіталізувати.
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Джерело: 24 канал
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