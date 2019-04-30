Фанати закидали поле петардами, поранивши воротаря суперників: відео

У матчі чемпіонату Болівії між командами "Стронгест" та "Хорхе Вільстерманн" вболівальники гостей закидали поле петардами. Вони вибухнули біля голкіпера "Стронгеста" Даніеля Ваки.

Інцидент трапився вже у доданий арбітром час. "Стронгест" вигравав 2:1. Саме тоді фанати "Хорхе Вільстерманна" кинули на поле декілька петард. Усі вони вибухнули біля воротаря, після чого Даніель Вака впав на поле. Йому одразу ж надали допомогу на полі. Та футболіста довелося після матчу госпіталізувати.

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