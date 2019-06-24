Фанати зірвали футбольний матч, кинувши петарду в бокового арбітра

Матч чемпіонату Запорізької області між "Бердянськом" та "Агро Комом" у суботу, 22 червня, так і не дограли. На 22-й хвилині зустрічі фанати "Бердянська" почали палити піротехніку. Кинута в сторону поля петарда вибухнула біля ноги бокового арбітра, після чого головний рефері вирішив матч не продовжувати.

Уболівальники "Бердянська" пояснили свою позицію тим, що команда деградує останні роки. І їх не влаштовують результати. Адже команда програла всі дев’ять матчів у чемпіонаті. А різниця забитих-пропущених голів 3:52.

"Угрупування "Гора Права" підтримує рідний клуб вже багато років. Ми створили герб клубу, їздимо за командою в села, яких навіть на мапі немає. Підтримуємо не "Барселону" чи "Ліверпуль", а команду рідного міста. Останні результати 17:0 (проти ФК "Мотор"), 8:0 (проти "Таврія-Скиф"), усі матчі цього розіграшу чемпіонату області закінчились поразкою клубу. Остання сходинка в турнірній таблиці. Три сезони деградації клубу. Некомпетентність головного тренера та керівництва клубу змусила нас зривати матчі аби перевернути увагу громадськості та керівництва федерації футболу до цієї проблеми. Ми вимагаємо зміни головного тренера та керівництва клубу. Від нового очільника федерації футболу Бердянська – результативної роботи та всебічної підтримки ФК "Бердянськ" як команди, яка презентує місто. У разі невиконання цих вимог – залишаємо за собою право боротись за честь клубу і міста всіма легальними методами. Піротехніка і зриви матчів, як наш останній аргумент", – йдеться в заяві фанатів клубу.

Тепер на "Бердянськ" очікують санкції – від технічної поразки у цьому матчі до ігор без глядачів.