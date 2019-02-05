Фанату "Арсеналу" загрожує 15 років в'язниці в ОАЕ, він відвідав Кубок Азії

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Фанату Арсеналу загрожує 15 років в'язниці в ОАЕ
Фанату Арсеналу загрожує 15 років в'язниці в ОАЕ / flickr.com

Житель англійського міста Вулверхемптон, уболівальник лондонського "Арсеналу", Алі Ісса Ахмад був заарештований в ОАЕ. 26-річний англієць приїхав до Еміратів на Кубок Азії, а причиною арешту стало носіння майки збірної Катару.

Затримання відбулося після відвідин Алі чвертьфінальної гри Катар – Іран 22 січня.

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За інформацією The Independent, Алі може бути оштрафований на 119 тис. євро. The Times повідомляє, що британцеві до того ж загрожує термін до 15 років.

 

 

З червня 2017 року підтримка Катару в будь-якій формі заборонена на території ОАЕ у зв'язку з політичною ситуацією в регіоні. На Близькому Сході стосунки Катару з сусідами жахливі, адже державу звинувачують у підтримці тероризму. Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Влада Єгипту навіть ухвалила рішення про відновлення візового режиму з Катаром.

Емірати навіть на час Кубка Азії не відкрили кордони для громадян Катару, і ті не могли підтримати національну команду. Віце-президент Катарської футбольної асоціації Сауд Аль-Моханнді був змушений чекати дозволу на в'їзд в ОАЕ протягом 13 годин.

Під час півфінального матчу проти ОАЕ збірну Катару закидали сандалями – вираження найбільшої неповаги на Близькому Сході.

Зазначимо, що Катар вперше в історії виграв Кубок Азії. У півфіналі майбутні чемпіони перемогли ОАЕ з рахунком 4:0, а у фінальному поєдинку здолали Японію 3:1.

Вже взимку 2022 року в Катарі пройде Чемпіонат світу.

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Теги: Спорт Футбол Арсенал
Джерело: 24 Канал
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