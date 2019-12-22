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Фани "Альбасете" вивісили банер "Ми всі – Зозуля" на матчі Сегунди

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Роман Зозуля / EFE

Фанати іспанського клубу "Альбасете" підтримали форварда команди українця Романа Зозулю під час матчу Сегунди. Іспанські вболівальники підтримали українця після образ від вболівальників "Райо Вальєкано".

21 грудня під час матчу Сегунди між "Альбасете" й "Ельче" на трибунах з'явився банер "Ми всі – Зозуля".

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Крім того, на 10-й хвилині поєдинку фанати скандували ім'я Зозулі. Як відомо, Роман грає за "Альбасете" під 10-м номером.


Фото з матчу "Альбасете" – "Ельче" / lasexta.com

Поєдинок завершився мінімальною перемогою "Ельче" 0:1. Роман Зозуля відіграв повний матч.

Що відомо про образи на адресу Зозулі?15 грудня під час матчу Сегунди між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" фанати команди-господарки вигукували образливі вигуки на адресу Зозулі, називаючи його нацистом.

Головний арбітр гри двічі зупиняв матч, а на другий тайм футболісти "Альбасете" відмовилися виходити. Поєдинок не було дограно.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля Скандал з Романом Зозулею
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