Фани "Карпат" звернулися до Димінського та Коломойського передати їм клуб і отримали відповідь

Вболівальник "Карпат" написали звернення до власників футбольного клубу. Вони просили Петра Димінського та Ігоря Коломойського передати їм керівництво клубом. І отримали відповідь. Але не від тих, до кого зверталися.

Спочатку звернення було опубліковано на facebook-сторінці FCKarpaty.com.ua. Однак згодом його прибрали звідти. У самому звернені йшлося про те, що вболівальникам "Карпат" не надто подобаються останні результати команди. Особливо виліт на ранніх стадіях Кубка України від "від суперника, що представляю навіть не місто, а селище міського типу"

"Тому звертаємось до вас, Петре Петровичу та Ігорю Валерійовичу – передайте Клуб нам. Ми приймемо його у власність на спеціально створену для цього організацію і знайдемо партнерів, з якими команда поверне свій характер, перемоги та традиції", – йшлося у зверненні.

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Однак згодом на таке звернення надійшла відповідь. Але не від Петра Димінського чи Ігоря Коломойського. А від фанатів "Карпат". На сторінці "Ультрас Карпат" було опубліковано текст з підписами фанатських угрупувань клубу LCF, Pride, GFF, Banderstadt Ultras, Green-White Ultras, Галичани, Green Legion, Fierce Crew, Autofans та "старших фанатів".

"Для того, щоб ні в кого не виникало сторонніх питань та додуманих намірів, ми хочемо чітко дати зрозуміти: нам невідома особа авторів даного звернення до власників клубу. Відтак, ми впевнено стверджуємо, що ці люди не мають нічого спільного із фанатським рухом «Карпат». Більше того, нам не зрозуміло, про яку масовість свого руху заявляють ці "вболівальники", якщо на більшість домашніх матчів команди приходить менш, ніж 1,5-3 тисячі глядачів, і тенденція йде на спад. Про яку відданість та підтримку йде мова в цьому зверненні, якщо вся кількість людей, що підтримує команду на виїзних матчах, вивезена нашими силами особисто?", – йдеться у звернені фанатів команди.

Відтак ультрас клубу "наполегливо рекомендує "тим, хто не знає", не брати на себе надлишкової відповідальності за відповідні речі чи участь в якомусь русі, і не замилювати очі громадськості неоднозначними заявами, зверненнями, кляузами, а надто підписуючи їх іменем вболівальників "Карпат".

Варто нагадати, що Петро Димінський є почесним президентом клубу. 18 серпня 2017 року поблизу села Ямельня на Львівщині Mercedes, що належить Петрові Димінському, в’їхав у легковик, за кермом якого була 31-річна Наталія Тріла. Жінка померла на місці. Провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Сам Петро Димінський 22 серпня виїхав закордон. Після цього в Україну він не повертався. 15 грудня 2017 року Національна поліція оголосила Петра Димінського у розшук, а 1 березня 2018 року Димінському суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Попри це, Петро Димінський продовжує вільно подорожувати Європою. 1 лютого 2018 року його помітили на матчі "Карпат" у Туреччині, де футболісти проводили збори. У вересні 2018 року Димінський відвідав матч "Карпат" у Польщі.

Щодо Ігоря Коломойського, то йому приписують частку у львівських "Карпатах" через ряд офшорів.