Фани "МанСіті" закидали ексзірку "Шахтаря" сміттям, гравець пожалівся на расизм і згадав Україну

7-го грудня "Манчестер Сіті" у рамках 16 туру АПЛ приймав "Манчестер Юнайтед". У другому таймі в одному з епізодів півзахисник гостей Фред відправився на подачу кутового, але зіткнувся з проблемами – фанати господарів почали ухати на його адресу.

Ексгравцю "Шахтаря" не вдалося виконати стандарт з першої спроби, адже йому в голову прилетіла порожня пластикова пляшка. Після цього Фред схопився за голову, але зумів продовжити гру.

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Головний арбітр Ентоні Тейлор зупинив поєдинок й попросив капітана "містян" Давіда Сілву вгомонити фанатів. Фред все ж зумів виконати подачу з кута поля.

"Манчестер Сіті" співпрацює з поліцією

Клуби оперативно відреагували на те, що сталося. У "Манчестер Сіті" заявили, що співпрацюють з поліцією, щоб визначити особи винних у расистському інциденті.

Клуб сприяє правоохоронним органам у пошуках людини, який кинула у футболіста пляшку. "Манчестер Сіті" не сприймає будь-які прояви дискримінації. Расизм на трибунах буде каратися довічною забороною на відвідування матчів,

– заявили "містяни".

Критично висловився щодо інциденту наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер.

Ми продовжуємо говорити про це кожен чортовий тиждень. Але його спіймали на відео, на мою думку, він не повинен більше ніколи з'явитися на стадіоні. Це неприпустимо,

– заявив Сульшер.

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Заява Фреда

Не менш критичним був і Фред. Бразильський футболіст заявив, що в його голову влучили запальничкою.

На жаль, ми все ще перебуваємо у відсталому суспільстві. Соромно, що нам все ще доводиться жити з цим у 2019 році. На полі я нічого не бачив. Згодом дізнався про це тільки в роздягальні. Хлопці показали мені. Фанат навіть кинув запальничку, яка вдарила мене. Я намагаюся не турбуватися про це і дивитися в майбутнє,

– цитує бразильця ESPN.

Окрім того, Фред заявив, що подібне відбувається на деяких інших стадіонах, зокрема і в Україні.

Це сталося тут, це сталося в Україні з деякими друзями. Сумно, але потрібно не сумувати й забути про це. Не треба звертати на них уваги, тому що вони цього й хочуть. Я спілкувався з рефері після матчу, вони щось з цим зроблять – і все,

– резюмував футболіст МЮ.

Центральний матч 16 туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" завершився неочікуваною перемогою гостей з рахунком 1:2.