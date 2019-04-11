Фани "Ювентуса" влаштували безпорядки в Амстердамі – 120 затриманих: відео

Перед матчем чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Аякс" – "Ювентус" італійські вболівальники влаштували масові безпорядки в Амстердамі.

120 уболівальників "Ювентуса" були затримані в Амстердамі напередодні першого матчу з "Аяксом", повідомляє Goal.com.

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За інформацією джерела, фанати туринської команди влаштували сутичку з голландською поліцією біля стадіону "Йохан Кройф Арена".

У ході зіткнення вболівальники кидали в представників органів правопорядку різні предмети. Пізніше групу фанатів "Ювентуса" заарештували й доставили у відділення поліції. Під час огляду у вболівальників були виявлені ножі, палиці й перцеві балончики.

Amsterdam war zone !!

Ajax fans against the police. pic.twitter.com/Us5cO39wPd — Stand your ground! (@Ultramaniaticos) 10 квітня 2019 р.

Juventus fans needed a quick hose down from the Dutch plod pic.twitter.com/zDe3YvHVcE — Pepperoni (@Thin_n_Crispy) 11 квітня 2019 р.

Поєдинок чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Аякс" – "Ювентус" завершився результативною нічиєю 1:1. У туринців гол забив Роналду, а в "Аякса" Нерес. Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 16 квітня.

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