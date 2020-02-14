Фантастичний результат: "Зоря" у восьми зимових спарингах не пропустила жодного гола
Луганська "Зоря" провела останній матч на зборі в Туреччині. Команда Віктора Скрипника зіграла внічию 0:0 з "Торпедо-БелАЗ" з Білорусі.
Таким чином, всього на зимових зборах луганчани провели 8 спарингів, в яких здобули 6 перемог і двічі зіграли внічию.
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У цих зустрічах луганчани забили 15 голів і не пропустили жодного.
Другу частину сезону УПЛ 2019/2020 "Зоря" відновить матчем проти "Маріуполя" (22 лютого).
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