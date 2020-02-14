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Фантастичний результат: "Зоря" у восьми зимових спарингах не пропустила жодного гола

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Луганська "Зоря" / Укрінформ

Луганська "Зоря" провела останній матч на зборі в Туреччині. Команда Віктора Скрипника зіграла внічию 0:0 з "Торпедо-БелАЗ" з Білорусі.

Таким чином, всього на зимових зборах луганчани провели 8 спарингів, в яких здобули 6 перемог і двічі зіграли внічию.

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У цих зустрічах луганчани забили 15 голів і не пропустили жодного.

Другу частину сезону УПЛ 2019/2020 "Зоря" відновить матчем проти "Маріуполя" (22 лютого).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Зоря Новини Спорту Спорт Футбол
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