Фатальна помилка українця Леня потрапила у топ-5 моментів ігрового дня НБА: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв в домашньому матчі проти "Юти". Епізод за участі українця в цьому матчі потрапив у топ-5 моментів ігрового дня в НБА.

У третій чверті Лень невдало вирішив віддати пас на партнера. Його перехопив Інглс та втік в атаку. Вже під щитом він віддав пас на Мітчелла, а той скинув назад на Гобера, який зробив ефектний данк.

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Саме цей епізод посів друге місце в топ-5 моментів ігрового дня в НБА. На першому – промах Адетокунбо, після якого Джеймс віддав пас через весь майданчик на Девіча, який забив попри блок суперника.

Відео топ-5 моментів ігрового дня в НБА