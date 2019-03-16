Федерація баскетболу України суворо покарала клуби за дисциплінарні порушення
Директорат чемпіонату України ФБУ затвердив на останньому засіданні декілька дисциплінарних рішень.
Головний тренер "Київ-Баскет" Євген Мурзін після поєдинку Суперліги 3 березня проти "Запоріжжя" порушив "Правила проведення XХVІІІ Чемпіонату та Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд", а саме: зайшов до роздягальні суддів без запрошення і висловив претензії щодо суддівства матчу та кваліфікації суддів. На головного тренера БК "Київ-Баскет" Мурзіна Є.В. накладено штраф у розмірі 5 тисяч гривень.
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За відсутність охорони біля суддівської роздягальні того ж матчу оштрафовано "Запоріжжя" на 5 тисяч гривень.
"Дніпро" оштрафовано на 30 тисяч гривень за поведінку фанів щодо головного тренера и гравців БК "Київ-Баскет" і БК "Одеса" під час матчів Фіналу чотирьох Кубку України 9-го та 10 березня.
Крім того, оштрафовано гравців Станіслава Тимофеєнка, Кирила Фесенка, Олексія Онуфрієва по 500 гривень за порушення правила екіпірування гравця під час ігор.
У свою чергу, президент "Дніпра" Валерій Кондратьєв на власній сторінці у Facebook висловив подив з приводу отриманих штрафів.
Також "Франківськ" оштрафовано на 3 700 гривень за порушення в екіпіруванні гравців, відсутність електронного протоколу та інші недоліки організації матчів команд жіночої Суперліги.
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