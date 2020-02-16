Федерація боксу мені ні копійки не платила, – Вихрист

Боксер Віктор Вихрист прокоментував скандал з Федерацією боксу України (ФБУ). Між боксером та ФБУ виник конфлікт після того, як Віктор перейшов у професіонали.

У ФБУ заявляли, що їх попередили про перехід Віктора у профі за день до офіційного оголошення. Сам боксер заявляє, що нікому не повідомляв про це.

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"Хочу бути максимально коректним і казати як є. Про це їм повідомив мій менеджер Андрій Котельник і тренер Олександр Ляховий. Наставник повідомив головному тренеру збірної (Леонід Лоївський – Спорт24.), а Котельник – Донатасу Піскуну (виконавчий директор Федерації боксу України – Спорт24.). За скільки саме часу, я не скажу, бо не пам’ятаю точно", – заявив боксер в ексклюзивному інтерв'ю "Спорт24".

Також Віктор заявив, що в нього не було контракту з ФБУ. Натомість, за словами боксера, він мав контракт з Міністерство культури молоді та спорту України.

Я отримував гроші від держави, федерація мені ні копійки не платила. В мене не було жодних контрактів і зобов’язань перед федерацією,

– зазначив Вихрист.

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Разом з тим, Віктор прокоментував інформацію, що в міській раді Кременчука заявляли, що заберуть службову квартиру та стипендію.

Боксер розповів, що 14 лютого зустрічався з міським головою та обговорив питання.

"Після розмови прийшли до рішення, що мені залишають квартиру. Умова, що я буду приписаний тут 10 років і представлятиму місто і країну на професійному рівні", – резюмував Вихрист.