Федерація боксу України досі має заборгованість перед боксерами з "Українських отаманів"

У Федерації боксу України не розрахувалися з боксерами, організаторами та технічним персоналом за виступ "Українських отаманів"

Перший інформацію про заборгованість за сезон 2013/14 розповів промоутер Андрій Котельник. Підтвердила її і Аліна Шатернікова у коментарі MixSport.Pro. Вона тоді працювала координатором домашніх матчів "Українських Отаманів".

"На сьогодні борги не виплачені ані боксерам, ані менеджменту, ані підрядникам, які допомагали нам організовувати яскраві шоу. Соромно зізнатися, але один раз київський "Палац Спорту" дозволив провести нам матч без передоплати – з вірою в те, що ми розрахуємося пізніше. Однак цього не сталося", – розповіла Аліна Шатернікова.

Хто такі "Українські отамани"Українська команда, проєкт Федерації боксу України. Команда протягом трьох сезонів виступала у Світовий боксерської серії (The World Series Boxing або WSB). У сезоні 2012/13 кольори "Українських отаманів" захищали Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Віктор Вихрист. Команда дійшла до фіналу турніру. У наступному сезоні склад «Українських отаманів» серйозно оновився – Ломаченко і Усик перейшли в професіонали.

Читайте також: Ця дискваліфікація – приниження та нагадує часи Януковича, – менеджер Вихриста Андрій Котельник

При цьому, за її словами, члени команди "Українські отамани" ставили це питання перед Федерацією боксу України.

"Президент Федерації боксу України Володимир Продивус особисто обіцяв погасити ці заборгованості. Мовляв, виплатимо обов'язково. Але на цьому все і закінчилося. Боксери та менеджмент так і не побачили ні зарплати, ні призових. З підрядниками не розрахувалися за світло, звук, продакшн", – зазначила Аліна Шатернікова.

За даними журналістів, Федерація боксу не розрахувалася за 4 місяці в сезоні 2013/14.

Варто відзначити, що сам Віктор Вихрист в інтерв'ю Спорт24 розповів, що він ніколи не отримував грошей від Федерації боксу України.