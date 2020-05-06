Назвав фінансову допомогу фейком: Федерація футболу Києва звернулася до УЄФА через слова Павелка

Федерація футболу Києва направила в УЄФА на ім'я президента Союзу Александра Чеферіна офіційний лист, в якому просить роз'яснень з приводу 4,3 млн євро, виділених для УАФ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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Під час недавньої онлайн-наради з керівниками регіональних федерацій глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що інформація про цільове виділення грошей від УЄФА на боротьбу з наслідками коронавіруса неправдива. Він навіть назвав її фейком.



За його словами, цей транш, який незабаром надійде від УЄФА, є заборгованістю перед УАФ. Така спірна заяву члена виконкому УЄФА змусило футбольне співтовариство Києва звернутися до вас за остаточними роз'ясненнями,

– йдеться в листі.

У ФФК також попросили УЄФА "засвідчити той факт, що УАФ серед інших національних асоціацій отримає 4,3 млн євро саме на боротьбу з наслідками коронавірусу. Це важливо, щоб не допустити чергову аферу з боку УАФ по використанню грошей, які виділяє УЄФА на розвиток футболу в Україні".

Додамо, що звернення підписав глава київської федерації Ігор Кочетов.



Звернення Федерації футболу Києва до президента УЄФА

Згідно з програмою HatTrick УЄФА виділив 55 національним асоціаціям 236,5 мільйона євро (близько 4,3 млн євро кожній країні) на допомогу в боротьбі з наслідками COVID-19 в своїх країнах. При цьому кожна національна асоціація буде сама визначати, як і куди витратити ці гроші.

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