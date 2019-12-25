Федерація тенісу зацікавлена в участі Світоліної на Олімпіаді і Кубку Федерації

Виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін заявив, що організація зацікавлена ​​в тому, щоб перша ракетка країни Еліна Світоліна зіграла на Кубку Федерації і на Олімпійських іграх-2020.

Зукін в коментарі для Tribuna.com прокоментував конфлікт з Еліною Світоліною, який може перешкодити першій ракетці України зіграти на Олімпіаді-2020.

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"У заявку на Олімпійські ігри внесемо тенісисток, які дадуть добро на виступ за збірну. На засіданні Президії ситуація зі Світоліною не обговорювалася. Капітан команди Михайло Філіма веде прямі переговори з Еліною щодо її участі в матчі в Таллінні.

У ФТУ немає завдання шантажувати Світоліну виступами на Олімпійських іграх. Ми зацікавлені в участі нашої найсильнішої спортсменки як в Кубку Федерації, так і на Іграх-2020. Єдине, що варто відзначити, що без згоди ФТУ ніякого wild card, звичайно ж, не буде,

– заявив Зукін.

Нагадаємо, що в цьому році Світоліна не грала в складі збірної України на Кубку Федерації. Еліна пояснила свою відсутність в національній команді травмою. ФТУ ж заявила, що агент тенісистки запросив занадто великі гроші за її участь в турнірі.

Раніше Світоліна заявила, що хоче допомогти збірній України в Кубку Федерації і зіграти на Олімпійських іграх-2020 на Токіо. Світоліна закінчила тенісний сезон на 6-му рядку рейтингу WTA, поступившись австралійці Ешлі Барті в фіналі Підсумкового турніру.