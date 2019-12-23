Федераціям олімпійських видів спорту вже поновили фінансування, – міністр

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що фінансування федерацій олімпійських видів спорту вже повністю відновлено.

Про це він сказав у коментарі журналістам після пресконференції нового очільника УІНП Антона Дробовича, повідомляє "Укрінформ".

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"Вже все є, гроші є, все фінансується. Ми провели експрес-опитування щодо цього, і це виявилося перебільшенням. Були на один чи два дні призупинені розрахунки, зараз все відновлено. Ми не бачимо ніяких проблем", – сказав Бородянський.

Він зазначив, що підготовка до Олімпіади є пріоритетним напрямком, і МКМС розуміє необхідність вчасно розраховуватися.

Що сталося

17 грудня Кабінет міністрів України призупинив частину бюджетних виплат, щоб до кінця року втримати дефіцит бюджету на запланованому рівні. Таким чином, до кінця 2019 року Держказначейська служба виділить гроші тільки на зарплати, пенсії та соціальні платежі.

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"Наразі вчергове поширюються фейки про те, що нібито у держави немає коштів, що у нас якийсь дефолт, проблеми з бюджетом... Це фейк, не вірте цим неправдивим повідомленням. Ситуація абсолютно під контролем. У держави є гроші й для того, щоб виплатити пенсії, і зарплати, і субсидії, і соціальні виплати, і інші захищені статті. Проблем з цих платежів немає", – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, наразі закінчується бюджетний рік й всі останні десятиліття держава мала неефективні процеси. "Тому проектуючи бюджет на наступний рік, як правило, держава дуже помиляється, і потім в кінці року ці помилки треба виправляти в ручному режимі. Нічого надзвичайного не відбувається. Цей бюджетний рік ми закінчуємо без боргів по пенсіях, зарплатах, соцвиплатах. Наступний рік почнемо так, щоб в кінці 2020 року таких проблем не виникало", – сказав Гончарук у своєму відеозверненні у Facebook.

Він уточнив, що до кінця фінроку – 27 грудня – уряд буде щодня в ручному режимі відстежувати кожен бюджетний платіж, щоб "ні копійки не було вкрадено"