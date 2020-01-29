Федерер оштрафований на 3 тисячі доларів за нецензурний вислів на Australian Open

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" швейцарець Роджер Федерер оштрафований на 3 тисячі доларів за нецензурне висловлювання в чвертьфінальному матчі Australian Open з американцем Тенісом Сандгреном.

Під час поєдинку Федерер виголосив нецензурний вислів, який почув лінійний суддя і передав арбітру.

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Федерер спробував якось себе виправдати, але покарання прийняв.

"Я ж не на весь стадіон вилаявся. Але, добре, ніяких проблем, я приймаю покарання. Якою мовою лаявся? На суміші мов. Мабуть, лінійний арбітр теж на них говорить. Наступного разу буду акуратніше", – цитує Федерера Express.

Це всього другий штраф, який швейцарець отримав на "Великих шоломах". Перший був за фінал US Open-2009 і теж за лайку.

Зазначимо, що Федерер у п'яти сетах здолав Сандгрена і в півфіналі зіграє з сербом Новаком Джоковічем.