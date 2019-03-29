Федерер продемонстрував неймовірну реакцію і виграв божевільний розіграш: відео

Швейцарський тенісист Роджер Федерер впевнено крокує до завоювання 101-го титулу у своїй кар'єрі.

У фіналі Індіан-Уеллсу Федереру не вдалося завоювати 101-й титул, оскільки Роджер сенсаційно програв австрійцю Домініку Тіму.

Дивіться також: Еліна Світоліна знялася в елегантній рекламі київського готелю: фото

На турнірі в Маямі швейцарець дійшов вже до півфіналу, де зіграє з представником Канади – Денисом Шаповаловим.

А в 1/4 фіналу в Маямі 37-річний Федерер впевнено обіграв Кевіна Андерсона – 6:0, 6:4.

Окрасою матчу став розіграш у п'ятому геймі на подачі Андерсона. Федерер продемонстрував фантастичну реакцію й зумів виграти складний розіграш.

Свій сотий титул у кар'єрі Роджер Федерер виграв на турнірі в Дубаї, де у фіналі обіграв Стефаноса Ціціпаса.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram