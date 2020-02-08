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Федерер у видовищному матчі обіграв Надаля за допомогою Білла Гейтса

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Роджер Федерер та Білл Гейтс / btu.com.ua

Іспанський тенісист Рафаель Надаль і швейцарець Роджер Федерер влаштували благодійний матч в Кейптауні (ПАР). Цей поєдинок зібрав на благі цілі близько 3 мільйонів доларів.

Третя ракетка світу Федерер обіграв другу ракетку ATP Рафаеля Надаля в трьох сетах з рахунком 6:4, 3:6, 6:3. Матч відбувся перед 50 тисячею уболівальників.

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Після свого матчу легендарні гравці зіграли ще один сет в парі із зірковими гостями заходу. У парному протистоянні знову переміг швейцарець, який грав із засновником компанії Мicrosoft Біллом Гейтсом, проти пари Надаля з південноафриканським коміком Тревором Ноєм – 6:3.

На жаль для Федерера цей матч в залік не йшов і рахунок у тенісистів в офіційних особистих зустрічах поки залишається за іспанцем 26:17.

Додамо, що благодійний матч Роджера Федерера і Рафаеля Надаля зібрав 51 954 людини – це рекорд для тенісного матчу.

Попередній рекорд відвідуваності тенісного матчу належав листопадової зустрічі Федерера і Олександра Звєрєва в Мехіко – 42 517 чоловік.

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Роджер Федерер
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