Федерер у видовищному поєдинку переміг Надаля у півфіналі Вімблдону

Швейцарський тенісист Роджер Федерер обіграв іспанця Рафаеля Надаля в півфінальному матчі Вімблдону-2019.

Зустріч, яка тривала три години, завершилася з рахунком 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.

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За час, проведений на корті, швейцарський ветеран зумів записати на свій рахунок 14 ейсів, реалізував 2/10 брейк-поінтів при всього одній подвійній помилці.

Надаль оформив 10 подач навиліт і 2 з 8 реалізованих брейк-поінт, допустивши при цьому 4 помилки при введенні м'яча в гру.

Фінальний матч в чоловічому одиночному розряді пройде в неділю, 14 липня. Це буде 12-й фінал Вімблдону для Федерера, йому належить спроба виграти 9-й титул в Англії. Суперником швейцарця стане серб Новак Джокович.

Також в суботу, 13 липня, відбудеться фінальний поєдинок у жінок, в якому зустрінуться американка Серена Вільямс і румунка Сімона Халеп.