Федерер виграв 101-ий титул у кар'єрі

Швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв турнір у Маямі. Це його 101-ий титул у кар'єрі.

У фіналі Miami Open Федерер зіграв проти Джона Ізнера. Американець у 2018 році виграв цей турнір, тож цього разу захищав свій титул. Та зробиит йому цього не вдалося.

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У першому сеті Ізнер виграв лише один гейм на своїй подачі. Але нав'язав боротьбу у другому сеті. Та у десятому геймі програв на своїй подачі.

Роджер Федерер – Джон Ізнер 2:0 (6:1, 6:4)

Для Федерера це четверта перемога на турнірі у Маямі. До цього швейцарець тут перемагав у 2005-у, 2006-у та 20170у роках. Окрім того, він виграв свій 101-ий титул у кар'єрі. При цьому це його друга перемога у фіналі у 2019 році. Завдяки цьому він підніметься на четверте місце у рейтингу ATP.