Федерер виграв 103 титул у кар'єрі

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Роджер Федерер
Роджер Федерер / twitter.com/atptour

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер виграв свій 103 титул у кар'єрі. Роджер відсвяткував на домашньому для себе турнірі в Базелі.

Роджер Федерер – Алекс Де Мінор 2:0 (6:2, 6:2)

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У першому сеті Федереру вдалося двічі виграти на подачі 20-річного австралійця. На своїй подачі Роджер грав вдало й виграв сет з рахунком 6:2.

Сценарій першої партії Федереру вдалося повторити в другому сеті. Два брейки дозволили Роджеру виграти сет з аналогічним рахунком 6:2.

Федерер зіграв у фіналі турніру в Базелі 15-й раз – це рекорд для тенісу незалежно від статі. Роджер вдесяте виграв домашні змагання.

У 2019 році Роджер Федерер виграв уже 103-й титул у професійній кар'єрі. Також цього року Роджер подолав позначку в 1200 перемог у своїй професійній кар'єрі. Лідирує у цьому списку Джиммі Коннорс, який за свою кар'єру виграв 1274 матчі.

Федерер у 2018 році став найстаршим лідером рейтингу ATP (найкращий тенісист планети). Федерер побив рекорд американця Андре Агассі, який у 2003 році був лідером чоловічого тенісу у віці 33 років. Роджеру було 36.

Роджер рекордсмен за кількістю тижнів лідерства в одиночному рейтингу ATP (310).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Роджер Федерер
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