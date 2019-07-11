Федецький зробив неочікувану заяву про Ракіцького

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький поділився думкою про Ярослава Ракіцького. Ярослав не співав гімн у складі збірної України, а згодом перейшов у російський клуб "Зеніт".

В Україні на перехід Ракіцького з "Шахтаря" в "Зеніт" відреагували досить гостро. Зокрема, через реакцію футбольної спільноти Ярослав втратив місце в збірній України. До переїзду в Росію Ракіцький був ключовий гравець у захисті.

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За словами Федецького, у збірній України не говорили про те, що Ракіцький не співає гімн.

Можливо, хлопці підколювали, але щоб конкретно і жорстко – такої розмови не було. Це особиста справа кожного. Один може кричати, що патріот, співати гімн голосніше за всіх, цілувати тризуб, при цьому бути повним бидлом. А патріотизм для понтів. А інший може поводити себе зовсім по-іншому,

– сказав Федецький.

Артем вважає, що тему з Ракіцьким потрібно вже закрити. Федецький назвав Ярослава одним з топ-захисників, з якими він грав.

Я не можу сказати про нього як про людину поганого слова. Він хороший батько, сім'янин, напевно, рішення про переїзд до Росії обрав разом з сім'єю. Але цей вчинок став свого роду підтвердженням деяких припущень.



Всі думали, він не співає гімн – значить, він якийсь не такий. Але Ракицький нормальний хлопець, він прийняв рішення, а потім понеслася критика. Я б так не зробив,

– резюмував Федецький.

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" 28 січня 2019 року. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербурга заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро.

У першому ж сезоні українець став із "Зенітом" чемпіоном Росії. Ярослав зіграв 16 матчів, в яких забив три голи.