24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Фехтувальниця Ольга Харлан стала рекордсменкою серед українських спортсменів

65 Читать новость на русском
Ольга Харлан / НОК України

Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю на шаблях Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня 2019 року.

Високого визнання шестиразова чемпіонка світу отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США), йдеться в повідомленні НОК України. За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар'єрі.

До слова: Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року

Для досвідченої фехтувальниці це вже дванадцяте високе визнання Олімпійського комітету, що є рекордом серед усіх українських спортсменів. Слідом за Харлан за кількістю цих нагород щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань найкращим спортсменом місяця.

Що символізують 12 страв на Святвечір
сьогодні
18985
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Ольга Харлан Фехтування Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:16 Бій Дерев'янченка з Головкіним став найкращим у 2019 році за версією BoxingScene
Юрій Семенюк 208
2 січня 10:02 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1785
2 січня 18:50 Бігун прикро програв забіг, пропустивши суперника вперед на останньому метрі: відео
Юрій Семенюк 4045
2 січня 16:38 Неймовірний сейв Луніна потрапив у топ-10 чемпіонату Іспанії
Юрій Семенюк 925
2 січня 14:44 Топ-10 найочікуваніших боксерських поєдинків 2020 року
Андрій Тудовші 1813
Новини
Більше новин
Залиште відгук