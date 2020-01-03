Фехтувальниця Ольга Харлан стала рекордсменкою серед українських спортсменів

Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю на шаблях Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня 2019 року.

Високого визнання шестиразова чемпіонка світу отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США), йдеться в повідомленні НОК України. За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар'єрі.

До слова: Історична медаль Підручного й дивовижна Харлан: головні перемоги 2019 року

Для досвідченої фехтувальниці це вже дванадцяте високе визнання Олімпійського комітету, що є рекордом серед усіх українських спортсменів. Слідом за Харлан за кількістю цих нагород щільно йде Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, на рахунку якого 11 визнань найкращим спортсменом місяця.