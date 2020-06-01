"Фенербахче" хоче бачити у себе футболіста збірної України Андрія Ярмоленка. Наразі він виступає за англійський "Вест Хем".

Про це повідомляє турецьке видання Takvim. За даними ресурсу, турки хочуть орендувати українця з правом викупу.

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"Вест Хем", в свою чергу, готовий погодитися на такий трансфер, якщо в контракт включать опцію обов'язкового викупу гравця. В даний момент переговори між клубами тривають.

Зазначається, що поточна ринкова вартість Андрія Ярмоленка становить близько 9-10 мільйонів євро.

Кар'єра Андрія Ярмоленка у "Вест Хемі"

11 липня 2018 року Ярмоленко став гравцем англійського клубу "Вест Хем Юнайтед", перейшовши з дортмундської "Боруссії" за 22 млн фунтів стерлінгів, плюс 3 млн фунтів можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

Підписав контракт на 4 роки. Дебютував 12 серпня в матчі проти "Ліверпуля" (0:4), вийшов на 67-й хвилині замість Марко Арнаутовича. 16 вересня забив перші голи за клуб: на 11-й хвилині з пасу Арнаутовича і на 31-й хвилині з пасу капітана команди Марка Нобла, матч закінчився 3:1.

20 жовтня 2019 року в матчі 9 туру АПЛ проти "Тоттенхема" отримав травму ахіллового сухожилля і вибув з футболу як мінімум на півроку.