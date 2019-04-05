"Фенербахче" хоче придбати лідера "Динамо"
Турецький "Фенербахче" виявляє інтерес до захисника "Динамо" та збірної Польщі Томаша Кендзьори.
"Фенербахче" планує здійснити кілька трансферів наступного літа, інформує Miliyet.
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Після провального сезону керівництво стамбульського клубу запланувало активну чистку складу, а Кендзьора вважається пріоритетним варіантом "Фенербахче" на позицію правого захисника.
"Фенербаче" розглядає Кендзьору в якості заміни Шенера Озбайкарлі, чий контракт закінчується в кінці сезону.
Сам Кендзьора на питання про свій можливий відхід з "Динамо" однозначної відповіді не дає. На даний момент поляк зосереджений на чемпіонській гонці з "Шахтарем" за перемогу в Прем'єр-лізі.
Кендзьора влітку 2017 року перейшов до "Динамо" з "Леха" орієнтовно за 1,5 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Томаш забив 4 голи і зробив 4 передачі в 35 матчах за "Динамо".