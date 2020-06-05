Феноменальний гол воротаря, який вражає бомбардирським талантом – яскраве відео
Воротар костаріканської "Ескасучени" Мінор Альварес став головним героєм півфіналу місцевої чемпіонату. Його результативність у складі команди просто вражає.
У матчі-відповіді 1/2 фіналу плей-офф Liga de Ascenso між командами "Ескасучена" і "Десампарадос" стався яскравий епізод. Відомий профіль у твіттері B/R Football опублікував відео моменту, яке миттю розлетілось у соцмережах.
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Як Альварес героєм поєдинку став
Воротар клубу "Ескасучена" Мінор Альварес став героєм матчу, коли завдав неймовірно сильного удару зі штрафного та зрівняв рахунок наприкінці зустрічі.
Згодом голкіпер приніс перемогу команді у серії пенальті та допоміг вийти у фінал Клаусури. У активі Альвареса два відбитих пенальті суперника.
- Це не перший результативний удар голкіпера у складі команди. Бомбардирські показники футболіста вражають – три голи у трьох зустрічах.
- За свою кар'єру Альварес вже встиг пограти у декількох клубах Латинської Америки.
- Також у активі футболіста є виступи за молодіжну та національну команди країни.