Воротар костаріканської "Ескасучени" Мінор Альварес став головним героєм півфіналу місцевої чемпіонату. Його результативність у складі команди просто вражає.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу плей-офф Liga de Ascenso між командами "Ескасучена" і "Десампарадос" стався яскравий епізод. Відомий профіль у твіттері B/R Football опублікував відео моменту, яке миттю розлетілось у соцмережах.

Варто побачити Арбітр вилучив футболіста, показавши середній палець: його ледь не звинуватили в расизмі

Як Альварес героєм поєдинку став

Last night in Costa Rica, goalkeeper Minor Alvarez scored an 85th-minute free kick equaliser in a play-off game



( @tdmas_cr)pic.twitter.com/9TTxtkox8X — B/R Football (@brfootball) June 4, 2020

Воротар клубу "Ескасучена" Мінор Альварес став героєм матчу, коли завдав неймовірно сильного удару зі штрафного та зрівняв рахунок наприкінці зустрічі.

Згодом голкіпер приніс перемогу команді у серії пенальті та допоміг вийти у фінал Клаусури. У активі Альвареса два відбитих пенальті суперника.