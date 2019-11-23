Феноменальний удар Світоліної увійшов у номінанти найкращих у жовтні: відео

Удари українських тенісисток Еліни Світоліної та Даяни Ястремський потрапили в номінанти найкращих у жовтні за версією WTA. Суперницями українок є Аріна Соболенко та Унс Джабір.

Світоліна виконала свій феноменальний удар в матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA. Як відомо, українка дійшла до фіналу змагань, однак програла Ешлі Барті у вирішальній грій.

Читайте також: Світоліна анонсувала зміни у своїй команді

Ястремська виконала удар під час зустрічі з Дариною Касаткіною на турнірі Кубку Кремля в Росії. Українка зачохлила ракетку в 1/8 фіналу.

Суперницями українок є білоруська тенісистка Аріна Соболенко та представниця Унс Джабір. Голосування закінчиться о 7 ранку 24 листопада. Проголосувати за українок можна тут.

Відео ударів номінанток

WTA також опублікувала список тенісисток, які претендують на нагороду в номінації "Новачок року". За це звання побореться Даяна Ястремська.

Як Світоліна та Ястремська завершили сезон?

У минулому сезоні 19-річна Ястремська виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.

На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.

Новини за темою: Ястремська оголосила про співпрацю з відомим іноземним тренером

Еліна Світоліна завершила сезон на 6-й сходинці в рейтингу WTA. У 2019 році 25-річна українка заробила понад 6 мільйонів доларів призових.

За рівнем доходів Світоліна стала п'ятою у жіночому турі. У 2019 році Еліна не виграла жодного турніру.

Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open). 3 листопада українка програла фінал Підсумкового турніру.

Це цікаво: Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок