Феноменальний удар Світоліної увійшов у номінанти найкращих у жовтні: відео

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Еліна Світоліна / wtatennis.com

Удари українських тенісисток Еліни Світоліної та Даяни Ястремський потрапили в номінанти найкращих у жовтні за версією WTA. Суперницями українок є Аріна Соболенко та Унс Джабір.

Світоліна виконала свій феноменальний удар в матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA. Як відомо, українка дійшла до фіналу змагань, однак програла Ешлі Барті у вирішальній грій.

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Ястремська виконала удар під час зустрічі з Дариною Касаткіною на турнірі Кубку Кремля в Росії. Українка зачохлила ракетку в 1/8 фіналу.

Суперницями українок є білоруська тенісистка Аріна Соболенко та представниця Унс Джабір. Голосування закінчиться о 7 ранку 24 листопада. Проголосувати за українок можна тут.

Відео ударів номінанток

WTA також опублікувала список тенісисток, які претендують на нагороду в номінації "Новачок року". За це звання побореться Даяна Ястремська.

Як Світоліна та Ястремська завершили сезон?

У минулому сезоні 19-річна Ястремська виграла турніри WTA International в Хуахіні й Страсбурзі.

На початку листопада Даяна оновила особистий рекорд в рейтингу, піднявшись на 22-й рядок. Саме на цій позиції українка завершила сезон.

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Еліна Світоліна завершила сезон на 6-й сходинці в рейтингу WTA. У 2019 році 25-річна українка заробила понад 6 мільйонів доларів призових.

За рівнем доходів Світоліна стала п'ятою у жіночому турі. У 2019 році Еліна не виграла жодного турніру.

Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open). 3 листопада українка програла фінал Підсумкового турніру.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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