Феноменальний укорочений і блискучий порятунок: найкращі моменти матчу Світоліної – відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/wta

Еліна Світоліна та Софія Кенін понад дві години билися в матчі на Підсумковому турнірі. Перемогу в рівному поєдинку вдалося здобути українці.

Світоліна на Підсумковому турнірі вражає своєю швидкістю та прекрасним баченням гри. У грі проти Кенін українці вдалося виграти декілька неймовірних розіграшів.

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Софія Кенін – Еліна Світоліна відеоогляд матчу

Світоліна на Підсумковому турнірі в Шеньчжені повторила рекорд Серени Вільямс. Українка вийшла до півфіналу, не програвши жодного сету.

У півфіналі, який відбудеться у суботу, 2 листопада, Еліна зіграє проти Белінди Бенчіч. Шляхи тенісисток перетиналися тричі – 2:1 по переду в особистих зустрічах Бенчіч.

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В іншому півфіналі Підсумкового турніру зіграють Кароліна Плішкова та Ешлі Барті.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
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