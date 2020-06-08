"Ференцварош", який очолює українець Сергій Ребров, мчить до чергового чемпіонства в Угорщині. Будапештський клуб завдяки зусиллям українця Олександра Зубкова переміг ФК "Діошдьйор".

Ференцварош – Діошдьйор 3:0

Голи: Болі, 54, Зубков, 55, Ботка, 82

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У першому таймі матчу 27 туру чемпіонату Угорщини команди обмінялися декількома гострими моментами, пише 24 канал.

По-справжньому "Ференцварош" взявся за справу у другому таймі. Протягом двох хвилин підопічні Сергія Реброва вирішили долю протистояння.

Спершу Болі відкрив рахунок, забивши з близької дистанції. А згодом справжній шедевр вдався українцю Зубкову.

Олександр у стилі Ар'єна Роббена пробив з правого флангу і змусив голкіпера капітулювати – приголомшливий гол.

Завершив побиття Ботка, який на 82 хвилині встановив підсумковий результат – 3:1.

Ференцварош – Діошдьйор відеоогляд матчу

Зазначимо, що матч пройшов за присутності вболівальників на трибунах. Організатори матчу допустили на гру обмежену кількість фанатів, яких розмістили на безпечній одне від одного відстані.

Завдяки перемозі "Ференцварош" закріпився на першій сходинці та випереджає "Фехервар" на 9 очок.