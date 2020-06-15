Футболіст збірної України Мар'ян Швед влітку 2020 року може змінити клубну прописку. Атакувальний півзахисник прагне покинути шотландський "Селтік".

Швед не повернеться в УПЛ

Наразі 22-річний Швед перебуває у Львові, де індивідуально тренується, повідомив ведучий шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков.

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За його інформацією, Швед не розглядає варіанти продовження кар'єри в Україні.

Раніше повідомлялося, що на Шведа претендують "Карпати" й "Олександрія".

Болотніков повідомив, що Мар'ян має варіанти продовжити кар'єру у вищих дивізіонах Бельгії та Іспанії.

Також, за його інформацією, Шведа хоче бачити у складі угорського "Ференцвароша" український тренер Сергій Ребров.

Наразі у "Ференцвароші" виступають українці Ігор Харатін та Олександр Зубков.

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Чому Швед хоче покинути "Селтік"