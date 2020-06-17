"Ференцварош" Сергія Реброва зустрічався із "Гонведом" у матчі 30 туру чемпіонату Угорщини. Два "сухих" м'ячів принесли команді українців дострокове чемпіонство у сезоні.

Ця перемога принесла команді українського наставника другий поспіль титул чемпіона країни, пише 24 канал.

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Перемога за п'ять хвилин

У складі команди Реброва у грі взяли участь двоє українців – Олександр Зубков та Ігор Харатін.

Перший вийшов на поле у стартовому складі та на 53-й хвилині відзначився результативною передачею. Харатін вийшов на заміну у середині другого тайму.

Команда на чолі із Ребровим за п'ять хвилин у другій частині зустрічі оформила перемогу, додавши у актив у турнірній таблиці три пункти. Результативні удари у гольовій скарбничці Блажіча та Шкварки.

"Ференцварош" став недосяжним для переслідувачів і вдруге поспіль під керівництвом Сергія Реброва став чемпіоном. У наступному сезоні команда виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів.

До призначення українського тренера "Ференцварош" ставав чемпіоном всього один раз за 14 років. Таки результат угорській команді вдавався ще у далекому 2004 році.