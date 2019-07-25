"Ференцварош" Реброва й "Селтік" Шведа здобули розгромні перемоги в Лізі чемпіонів

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Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів / twitter.com/Fradi_HU

У Лізі чемпіонів відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду. Перемоги здобули угорський клуб "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, та шотландський "Селтік", за який виступає Мар'ян Швед.

Ференцварош – Валлетта 3:1
Голи: Бонелло, 19 (авт.), Лансафаме, 36 (пен.), Лансафаме, 59 – Юрі, 85

Вилучення: Борґ, 90+4 (Валлетта)

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У матчі за "Ференцварош" відіграли відразу троє українських футболістів. Ігнатенко, Харатін та Зубков допомогли будапештському клубу здобути важливу перемогу.

У першому таймі автоголом відзначився Бонелло. До перерви з пенальті відзначився Лансафаме. У другому таймі Лансафаме оформив дубль після результативної передачі Зубкова.

Селтік – Калью 5:0
Голи: Айер, 36, Крісті, 44 (пен.), 65, Гріффітс, 45+3, Макгрегор, 77

Великий крок до наступного раунду кваліфікації зробив шотландський "Селтік". "Кельти" без українця Мар'яна Шведа розтрощили естонський клуб "Калью". Таким чином, матч-відповідь тільки формальність.

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В інших поєдинках БАТЕ переміг "Русенборг" (2:1), "Клуж" здолав "Маккабі" Тель-Авів (1:0), "Марібор" у рідних стінах переграв АІК (2:1), "Црвена Звезда" виявилася сильнішою за ХІК (2:0), а "Дандолк" розійшовся миром з "Карабахом" (1:1).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Ференцварош
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