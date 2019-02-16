"Ференцварош" Реброва з українцями у складі сенсаційно поступився в чемпіонаті Угорщини

15
Сергій Ребров
Сергій Ребров

У матчі 21 туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Сергія Реброва на останніх хвилинах втратив перемогу над "Дебреценом".

"Дебрецен" – "Ференцварош" 2:1
Голи: Тежер, 83 (пен), Зсорі, 90 – Двалі, 29

Читайте також: Колишній клуб УПЛ знявся з Першої ліги і може припинити своє існування

Повівши в рахунку на 29 хвилині, лідер угорської першості, здавалося, доведе матч до своєї перемоги, але суперник не тільки зумів відігратися на 83 хвилині, але і забити переможний гол буквально за кілька секунд до фінального свистка.

Українців Петряк і Харатін провели всю зустріч, а останній відзначився ще й жовтою карткою. Маючи в активі 43 очки, команда українців продовжує лідирувати в турнірній таблиці.

Найближчий переслідувач "Гонвед" у разі перемоги в матчі над DVTK матиме на вісім пунктів менше. "Дебрецен" і "Віді" з 34-ма очками наразі йдуть третім-четвертим.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Епіфаній наголосив на можливих змінах у церковному календарі
сьогодні
2916
Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мати зіркового гравця НБА забила божевільний кидок з центру майданчика: відео
сьогодні 16:49 Мати зіркового гравця НБА забила божевільний кидок з центру майданчика: відео
1250
Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Дубаї
сьогодні 13:45 Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Дубаї
202
Фанати "Динамо" Загреб вивісили український прапор під час матчу Ліги Європи: фотофакт
15 лютого 19:32 Фанати "Динамо" Загреб вивісили український прапор під час матчу Ліги Європи: фотофакт
1112
Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
15 лютого 18:37 Ліверпуль і Баварія зіграють рок-н-рол на "Енфілді"
Михайло Гема 183
Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
15 лютого 13:46 Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
1578
Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
15 лютого 12:05 Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
745
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук