"Ференцварош" Реброва з українцями у складі сенсаційно поступився в чемпіонаті Угорщини

У матчі 21 туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Сергія Реброва на останніх хвилинах втратив перемогу над "Дебреценом".

"Дебрецен" – "Ференцварош" 2:1

Голи: Тежер, 83 (пен), Зсорі, 90 – Двалі, 29

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Повівши в рахунку на 29 хвилині, лідер угорської першості, здавалося, доведе матч до своєї перемоги, але суперник не тільки зумів відігратися на 83 хвилині, але і забити переможний гол буквально за кілька секунд до фінального свистка.

Українців Петряк і Харатін провели всю зустріч, а останній відзначився ще й жовтою карткою. Маючи в активі 43 очки, команда українців продовжує лідирувати в турнірній таблиці.

Найближчий переслідувач "Гонвед" у разі перемоги в матчі над DVTK матиме на вісім пунктів менше. "Дебрецен" і "Віді" з 34-ма очками наразі йдуть третім-четвертим.

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