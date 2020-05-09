Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: онлайн-трансляція поєдинку UFC 249

У ніч на 10 травня за київським часом в американському місті Джексонвілль в штаті Флорида пройде перший за майже два місяці турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату – UFC 249.

У головному протистоянні фанати ММА побачать бій між двома американцями: Тоні Фергюсоном (25-3) і Джастіном Гейджі (21-2). На кону буде стояти титул тимчасового чемпіона в легкій вазі.

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Турнір UFC 249 відбудеться без глядачів через пандемію коронавіруса. Раніше це шоу ММА планувалося на 18 квітня, але було перенесено. Всього заплановано 12 боїв.

Очікується, що головний поєдинок розпочнеться о 7 ранку за київським часом. Старт попереднього карда намічений на 01:30 за Києвом, основні поєдинки розпочнуться о 05:00.

05:00. Основний кард:

Тоні Фергюсон (США) – Джастін Гейджі (США)

Генрі Сехудо (США) – Домінік Круз (США)

Франсіс Нганну (Камерун / Франція) – Жаірзіньо Розенструйк (Суринам)

Джеремі Стівенс (США) – Келвін Каттар(США)

Грег Харді (США) – Йорган де Кастро (Кабо-Верде)

03:00. Попередній кард:

Дональд Серроне (США) – Ентоні Петтіс (США)

Алєксєй Олєйнік (Росія) – Фабрісіо Вердум (Бразилія)

Карла Еспарза (США) – Мішель Вотерсон (США)

Вісент Луке (Бразилія) – Ніко Прайс (США)

Юрайя Холл (Ямайка / США) – Роналдо Соуза (Бразилія) – скасований

01:30. Ранній попередній кард:

Брюс Мітчелл (США) – Чарльз Роса (США)

Райан Спанн (США) – Сем Алві (США)

Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: онлайн-трансляція

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