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Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту

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Фергюсон – Гейджі: нокаут дивитися онлайн 9 травня 2020 – бій UFC
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту / twitter.com/RKevansia

Джастін Гейджі сенсаційно здобув перемогу над Тоні Фергюсоном у головній події UFC 249. 31-річний Гейджі переміг свого зіркового опонента нокаутом у 5 раунді.

Про це повідомляє 24 канал. Гейджі завдяки перемозі став тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі.

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Джастін став першим бійцем, якому вдалося нокаутувати Фергюсона. До цього 36-річний американець програвав двічі рішенням суддів та одного разу здався.

Натомість для Гейджі, який визнаний нокаутер, це вже 22 перемога і 19 нокаутом.

У 5-у раунді Джастін потужно пробив по обличчю Тоні, після чого рефері вирішив зупинити побиття Фергюсона.

Відео нокауту

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Автор: Михайло Гема
Теги: Змішані єдиноборства MMA Новини Спорту Спорт
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