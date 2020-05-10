Гейджі сенсаційно нокаутував Фергюсона у видовищному бою: відео

У ніч з 9 на 10 травня у США повернувся великий спорт. Перенесений через пандемію COVID-19 бій між Тоні Фергюсоном та Джастіном Гейджі таки відбувся. Сенсаційну перемогу здобув Гейджі.

Джастін Гейджі завоював титул "тимчасового" чемпіона UFC у легкій вазі, впевнено перемігши Тоні Фергюсона в головному поєдинку турніру UFC 249, повідомляє 24 канал.

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Гейджі, який був андердогом поєдинку, віддав Фергюсону центр октагону і вирішив працювати на контратаках. З першого раунду тактика приносила плоди 31-річному бійцю.

З плином часу влучань від Гейджі побільшало, однак саме він першим побував на канвасі. У кінці другого раунду Джастін не встояв після аперкоту Тоні.

Фергюсон дивним чином тримав потужні удари суперника. Обидва бійці мали розсічення.

Джастін не кидався на штурм, а продовжував методично добивати суперника. Зрештою, Фергюсону з залитим кров'ю обличчям відверто стало погано, і рефері зупинив поєдинок. Гейджі переміг технічним нокаутом у 5 раунді.

12-матчева переможна серія Тоні, яка тривала рівно 8 років, припинена.

Гейджі став тимчасовим чемпіоном UFC. Він також претендент на бій з чинним чемпіоном UFC росіянином Хабібом Нурмагомедовим.

Гейджі замінив у бою з Фергюсоном саме Хабіба.

Відео нокауту Фергюсона

Ferguson hung in there but Justin Gaethje dominates the main event fight and earns the TKO



What a night! #UFC249 pic.twitter.com/Rrvk5xtPQR — Sideline Sports (@sportsideline) May 10, 2020

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