Фергюсон з госпіталю виклав шокуюче фото свого обличчя після поразки Гейджі
Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон виклав в соцмережі знімок з лікарні. Туди Тоні відправився на лікування після поєдинку з Джастіном Гейджі в рамках UFC 249.
Після бою Фергюсона госпіталізували в лікарню. У зіркового бійця перелом орбітальної кістки, пише 24 канал.
Дивіться також Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
Спортсмен опублікував в соцмережі Instagram фото зі своєю дружиною. Фанати Тоні шоковані виглядом його обличчя і бажають бійцю якнайшвидшого відновлення.
Однак сам боєць не дуже засмучений своєму програшу і травмі. Фергюсон також показав, як танцює в лікарняній палаті.
Тоні Фергюсон та Джастін Гейджі зустрілися у Джексонвіллі в ніч з 9 на 10 травня. Бій, який був перенесений через пандемію COVID-19, таки відбувся. Сенсаційну перемогу здобув Гейджі. Джастін упродовж поєдинку грамотно та прагматично діяв на контратаках, що й принесло йому перемогу.
Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24