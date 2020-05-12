Фергюсон з госпіталю виклав шокуюче фото свого обличчя після поразки Гейджі

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон виклав в соцмережі знімок з лікарні. Туди Тоні відправився на лікування після поєдинку з Джастіном Гейджі в рамках UFC 249.

Після бою Фергюсона госпіталізували в лікарню. У зіркового бійця перелом орбітальної кістки, пише 24 канал.

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Спортсмен опублікував в соцмережі Instagram фото зі своєю дружиною. Фанати Тоні шоковані виглядом його обличчя і бажають бійцю якнайшвидшого відновлення.

Однак сам боєць не дуже засмучений своєму програшу і травмі. Фергюсон також показав, як танцює в лікарняній палаті.

Тоні Фергюсон та Джастін Гейджі зустрілися у Джексонвіллі в ніч з 9 на 10 травня. Бій, який був перенесений через пандемію COVID-19, таки відбувся. Сенсаційну перемогу здобув Гейджі. Джастін упродовж поєдинку грамотно та прагматично діяв на контратаках, що й принесло йому перемогу.

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