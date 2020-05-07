Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: де дивитися бій UFC 249

В ніч з 9-го на 10 травня в американському Джексонвіллі (Флорида) пройде турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249. У головному протистоянні за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі зійдуться два американця: Тоні Фергюсон (25–3) і Джастін Гейджі (21–2).

Ранні попередні бої почнуться о 01:30 за Києвом, а попередні бої стартують з 03:00, їх можна подивитися на UFC Fight Pass і ESPN. Основний кард буде поширюватися за системою PPV на ESPN і запланований о 05:00, причому головний бій турніру розпочнеться близько 07:00 за київським часом.

Читайте також Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249

У прямому ефірі турнір також покажуть телеканали UFC TV, РЕН ТВ і Setanta Sports.

Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: головне

36-річний Фергюсон вважається ветераном змішаних єдиноборств. Тоні знає, як це бути чемпіоном UFC, адже у 2017/2018 роках володів титулом. Він провів 28 поєдинків, в яких здобув 25 перемог. Не дивно, що фанати чекали його поєдинку з Хабібом Нурмагомедовим. Але бій вп'яте зірвався.

Натомість 31-річний Гейджі отримав свій перший титульний шанс. У разі перемоги він стане тимчасовим чемпіоном та згодом зможе зустрітися з Хабібом.

Таким чином, між поєдинком Хабіба та Фергюсона наразі стоїть не тільки пандемія коронавірусу, але й потужний Джастін Гейджі.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24