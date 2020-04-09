Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз букмекерів на бій UFC 249

Тоні Фергюсон і Джастін Гейджі 18 квітня зустрінуться у головній події UFC 249. На кону двобою стоятиме титул тимчасового чемпіона світу в легкій вазі. Букмекери назвали фаворита двобою, який покине октагон з поясом Хабіба Нурмагомедова.

Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: прогноз

36-річний Фергюсон вважається ветераном змішаних єдиноборств. Тоні знає, як це бути чемпіоном UFC, адже у 2017/2018 роках володів титулом.

Він провів 28 поєдинків, в яких здобув 25 перемог. Не дивно, що фанати чекали його поєдинку з Хабібом Нурмагомедовим. Але бій вп'яте зірвався.

Натомість 31-річний Гейджі отримав свій перший титульний шанс. У разі перемоги він стане тимчасовим чемпіоном та згодом зможе зустрітися з Хабібом.

Таким чином, між поєдинком Хабіба та Фергюсона наразі стоїть не тільки пандемія коронавірусу, але й потужний Джастін Гейджі.

Дивіться також Тоні Фергюсон – відео попередніх боїв жорсткого американця

Прогноз Pari Match

Букмекери вважають саме жорсткого Фергюсона фаворитом двобою. На його перемогу пропонують коефіцієнт 1,54. Гейджі аж ніяк не андердог протистояння. Його перемога оцінена коефіцієнтом 2,66.

Фахівці схиляються, що Тоні здобуде перемогу в першому раунді. На такий результат коефіцієнт 5,50. Натомість звитяга Джастіна в дебютному раунді – коефіцієнт 7.

Також букмекери пропонують спрогнозувати, як завершиться бій. На дострокову перемогу Фергюсона коефіцієнт 1,75. Коефіцієнт 3,29, що бій достроково виграє Гейджі.

Прогноз 1xbet

Фахівці 1xbet пропонують коефіцієнт 3,4, що бій буде виграно больовим, задушливим прийомом або відмовою продовжувати сутичку.

Якщо ж поєдинок завершиться нокаутом, технічним нокаутом або дискваліфікацією – коефіцієнт 1,68.

Експерти схиляються до того, що Фергюсон переможе технічним нокаутом або завдяки дискваліфікації Гейджі. Коефіцієнт на цей результат бою 3,1.

Натомість у Гейджі найбільше шансів, на думку фахівців, виграти технічним нокаутом. Коефіцієнт на цей результат 3,7.

Початок UFC 249 о 5:00 за київським часом з 18 на 19 квітня.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.