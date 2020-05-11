У Фергюсона діагностували жахливий перелом після нокауту від Гейджі

Тоні Фергюсон в головному бою UFC 249 за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі технічним нокаутом в п'ятому раунді поступився Джастіну Гейджі. Ця поразка стала для Фергюсона першою з 2012 року.

Після бою Фергюсона госпіталізували в лікарню Джексонвіля, а тепер стало відомо, що у зіркового бійця перелом орбітальної кістки. Про це, посилаючись на боса UFC Дану Уайта, повідомляє Yahoo! Sports.

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Перелом став наслідком поганої роботи Фергюсона в захисті, адже Гейджи наносив велику кількість сильних і точних ударів в обличчя Тоні. Він пропустив 143 удари, а 100 з них припали по обличчю.

Однак сам боєць не дуже засмучений своєму програшу і травмі. В Instagram Фергюсон показав, як танцює в лікарняній палаті.

Тоні Фергюсон та Джастін Гейджі зустрілися у Джексонвіллі в ніч з 9 на 10 травня. Бій, який був перенесений через пандемію COVID-19, таки відбувся. Сенсаційну перемогу здобув Гейджі. Джастін упродовж поєдинку грамотно та прагматично діяв на контратаках, що й принесло йому перемогу.

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