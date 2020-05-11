Фернандінью: В Україні найскладніше було грати проти Мілевського

Колишній хавбек донецького "Шахтаря", а нині гравець "Манчестер Сіті" Фернандінью згадав матчі проти київського "Динамо", коли виступав в Україні.

Фернандінью назвав найскладнішого суперника за час виступів в донецькій команді. Про це бразилець розповів у програмі "Великий Футбол".

Дивіться також Нойок та Мілевський принесли перемогу "Динамо-Брест" у динамівському дербі: відео

Коли у "Динамо" були такі гравці, як Мілевський, у них була дуже сильна команда. За весь час, що я був у "Шахтарі" було складно проти них грати. Мені подобався стиль Мілевського. Було непросто протистояти йому,

– зазначив Фернандінью.

Фернандінью виступає за "Манчестер Сіті" з 2013 року, куди перейшов з "Шахтаря". Також за "містян" виступає українець Олександр Зінченко.

"Манчестер Сіті" знаходиться на другому місці турнірної таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого "Ліверпуля" на 25 очок. Чемпіонат припинений через пандемію коронавируса і може поновитися вже 12 червня.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24