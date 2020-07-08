Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо відновить виступи у Формулі-1. Іспанець повернеться у "королеву автоспорту" у 2021 році.

Де виступатиме Алонсо

Як повідомляє BBC, Алонсо підписав контракт з командою Renault. Офіційне повідомлення повинне з'явитися 8 липня.

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Коли автор замітки Ендрю Бенсон звернувся в команду за коментарями, у Renault відмовилися відповісти журналістові.

Раніше з'являлася інформація про те, що бос команди Сіріль Абітебуль нібито розповів досвідченим механікам про підписання контракту з гонщиком, з яким ті "вже працювали".

Кар'єра Алонсо у Формулі-1

Алонсо покинув Формулу-1 по завершенню сезону 2018 роки після чотирьох сезонів у McLaren.

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Під час паузи Фернандо виступав в чемпіонаті світу з перегонів на витривалість і "Дакарі". У 2020-му іспанець має намір стартувати в "Інді-500".

У сезоні-2021 Фернандо стане напарником Естебана Окона. Для Алонсо це буде третій період кар'єри у Renault.

Вперше раз Алонсо виступав у цій команді з 2003 до 2006 року. Тоді гонщик виграв обидва титули у Формулі-1 (2005, 2006).

Також Алонсо виступав у Ferrari.